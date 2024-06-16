Adana'da yapılan operasyonda 13 tabanca ve 35 silah parçası ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da yapılan operasyonda 13 tabanca ve 35 silah parçası ele geçirildi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan bir evde yapılan aramalarda, ruhsatsız 13 tabanca ve 35 silah parçası bulundu. Polis ekipleri, operasyon sonucunda evde bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı.

16.06.2024 09:49
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evde yapılan aramalarda 13 tabanca ve 35 silah parçası ele geçirildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silahlar bulunduğu belirlenen Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda, ruhsatsız 13 tabancanın yanı sıra namlu ve fişek yatağı gibi 35 silah parçası ele geçirildi.

Polis ekipleri, adresteki 1 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da yapılan operasyonda 13 tabanca ve 35 silah parçası ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da yapılan operasyonda 13 tabanca ve 35 silah parçası ele geçirildi - Son Dakika
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