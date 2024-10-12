Adana'da gerçekleştirilen trafik denetiminde, yayalara yol vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, trafiğin yoğun olduğu Bülent Angın Bulvarı'nda yaya geçidi denetimi gerçekleştirildi.
Uygulamada yayalara yol vermediği tespit edilen 22 sürücüye 70 bin 746 lira para cezası kesildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Yaya Denetimi: 22 Sürücüye Ceza - Son Dakika
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