Adana'da Zeray Apartmanı davası devam ediyor - Son Dakika
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Adana'da Zeray Apartmanı davası devam ediyor

Adana'da 56 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Apartmanı'nın bir blokunun depremde yıkılmasına ilişkin davada, binayı inşa eden kooperatifin kurucularından Ali Şevik ve inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı'nın yargılanmasına devam edildi. Sanıkların savunmaları alındıktan sonra mahkeme heyeti, tanıkların ifadelerinin alınması için duruşmayı erteledi.

04.07.2024 20:39
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Adana'da 56 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Apartmanı'nın bir blokunun depremde yıkılmasına ilişkin davada, binayı inşa eden kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı tutuklu Ali Şevik ile tutuksuz fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı'nın yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Şevik, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan Çampınarı ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ali Şevik, müteahhit olmadığını ve kooperatifin başkanlığını yaptığını söyledi. Şevik, "İnşaat konusunda kimseye bir talimatım dahi olmamıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Sanık Mustafa Çampınarı da suçsuz olduğunu ileri sürdü. Çampınarı, "Binanın yıkılmasında benim bir kusurum yoktur. Beraatimi ve hakkımdaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve tanıklar E.A, İ.A, U.K, M.B. ve S.A'nın diğer celse zorla duruşmada hazır edilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, bu celse gelmeyen tanıkların diğer duruşmada beyanlarının alınmasına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nın bir blokunda 56 kişi hayatını kaybetmiş, apartmanı inşa eden kooperatifin kurucularından Ali Şevik 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Zeray Apartmanı davası devam ediyor - Son Dakika

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