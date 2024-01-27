Adana, Iğdır ve Siirt\'e yeni emniyet müdürü atandı, 20 şehre vali yardımcısı ve 127 ilçeye kaymakam ataması yapıldı

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla; Adana, Iğdır ve Siirt'e yeni emniyet müdürü, 20 şehre yeni vali yardımcısı ve 127 ilçeye yeni kaymakam ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci görevden alınırken, yerine Ahmet Hakan Arıkan; Iğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca görevden alınırken, yerine Erden Sakarya ve Siirt İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu görevden alınırken, yerine Necmettin Öztürk atandı.

Karara göre ayrıca 127 ilin kaymakamı ve 20 şehrin vali yardımcısı değişti. Söz konusu atama kararları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3. Maddeleri gereğince yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer atama kararına göre Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yalçın Aydin getirildi.