 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Adana\'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı
04.01.2024 - 14:29,
Abone Ol

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Ziyapaşa Parkı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, törende yaptığı konuşmada, Adana'nın geçmişte zorlu bir mücadeleyle özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.

Birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe güvenle bakılması gerektiğini aktaran Çintimar, "Kurtuluş mücadelesinin öğrettikleriyle donanmış bir Adanalı olarak daha aydınlık yarınlara doğru adım atmaya devam etmeliyiz. Birbirimizle kenetlenerek şehrimizi daha yaşanabilir, kalkınmış bir yer haline getirmek için el birliğiyle çalışmalıyız. Şanlı geçmişimizi unutmadan geleceğimizi birlikte inşa etmeliyiz." diye konuştu.

Törende, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı da gösteri sundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gençlik, Adana, Spor, Tören, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı - Son Dakika


14:48
İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı
14:46
Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38
Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57
Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54
Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:16
Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt

Son Dakika
14:48 İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57 Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54 Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:16 Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
12:04 Hangi partinin kaç üyesi var? Güncel rakamlar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 15:25:14. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement