Adana'nın Feke ve Karaisalı ilçeleri ile Yahyalı'da yangınlar kontrol altına alındı
Adana'nın Feke ve Karaisalı ilçeleri ile Adana-Kayseri sınırındaki Yahyalı'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Ekipler, yangın bölgelerinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın Feke ve Karaisalı ilçeleri ile Adana- Kayseri sınırındaki Yahyalı'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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