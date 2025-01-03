Adana'nın kanalları çöp yığınına döndü - Son Dakika
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Adana'nın kanalları çöp yığınına döndü

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Adana'nın sulama kanalları, kötü koku ve kirli görüntüyle Ganj Nehri'ni andırıyor.

03.01.2025 11:27
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'Adana'nın Venedik'i, Ganj Nehri'ne döndü

Mikrop saçan kanallarda çocukların oynaması pes dedirtti

Sulama kanalları çöplüğe döndü

ADANA - Adana'nın Venedik'i olarak adlandırılan sulama kanalları, sular çekilince çöplüğe dönüştü. Mikrop saçan kanallarda çocukların pis suda oynaması pes dedirtirken, kanallardaki kirlilik Hindistan'daki meşhur Ganj Nehri'ne benzetildi.

Çukurova'nın bereketli topraklarına hayat veren sulama kanalları, kente kattığı görsel zenginlik nedeniyle adeta İtalya'nın ünlü kenti Venedik potansiyeli taşıyor.

Su kesildi, Ganj Nehri'ne döndü

Ancak kuraklık nedeniyle boş kalan sulama kanalları, bilinçsiz vatandaşların her türden çöpünü kanala atmasıyla kent çöplüğüne dönüştü. Ağaç dallarından poşetlere, alkol şişelerinden kıyafet, lastiğe kadar çöplerin atılmasıyla kanallar adeta Hindistan'daki meşhur Ganj Nehri'ne benzedi.

Vatandaşlar şikayetçi

Öte yandan temizlenmeyen sulama kanalları nedeniyle oluşan kirlilik sonucu vatandaşlar kötü kokudan şikayetçi oldu. Ayrıca mikrop saçan kanallarda çocukların pis suda oynaması pes dedirtti.

"Temizlenmesini istiyoruz"

Kanal kenarında oturan vatandaşlardan Hüseyin Yılmaz, "Burası çok kötü kokuyor. Yılda bir kere ancak temizleniyor o da yeterli olmuyor. Buranın temizlenmesini istiyoruz" dedi.

"Kötü kokudan duramıyoruz"

Bilinçsiz vatandaşların kanalları kirlettiğini anlatan Mustafa Karabulut ise, "Burası yılda bir temizleniyor sonra bilinçsiz vatandaşlar kirletiyor. Kötü koku oluyor, akşamları duramıyoruz. Ayrıca kanal kenarlarına pazar kuruluyor ve pazarcıların pisliği de hep kanala dökülüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Adana'nın kanalları çöp yığınına döndü - Son Dakika

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