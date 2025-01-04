Adana'nın Kurtuluşu Kutlandı - Son Dakika
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Adana'nın Kurtuluşu Kutlandı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, birlik ve bağımsızlık ruhunun önemine değindi. Başkan Aydar, Adana'nın kurtuluşunda verilen mücadelenin önemini vurgulayarak, tüm kahramanları rahmetle andı.

04.01.2025 10:00  Güncelleme: 11:22
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(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere, bu topraklar için canını veren tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Şanlı destanımızın 103'üncü yılı hepimize kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla mesajında birlik, bağımsızlık ve mücadele ruhunun önemine değinen Başkan Aydar, şunları kaydetti:

"Adana'mız, 5 Ocak 1922'de, zulme boyun eğmeyen cesur yüreklerin destansı mücadelesiyle özgürlüğüne kavuşmuştur. İşgalci güçlere karşı canını ortaya koyan hemşehrilerimiz, bu aziz milletin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu güzel Adana'da doğmuştur' sözleri, kurtuluş mücadelemizin Adana'dan aldığı ilhamı ve bu toprakların bağımsızlık ruhunu en güzel şekilde anlatmaktadır. Bugün, atalarımızdan miras kalan bu aziz vatanı aynı kararlılıkla savunmak, Adana'mızın her köşesini daha güzel, daha güçlü kılmak hepimizin boynunun borcudur. 5 Ocak, sadece bir kurtuluş günü değil, aynı zamanda özgürlüğümüzün, birliğimizin ve kardeşliğimizin yıl dönümüdür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere, bu topraklar için canını veren tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Şanlı destanımızın 103'üncü yılı hepimize kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

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