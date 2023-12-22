Adana Seyhan Devlet Hastanesi\'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hastanenin arşiv binasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenibaraj Mahallesi'ndeki Seyhan Devlet Hastanesinin arşiv deposu olarak kullanılan binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.