Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı: Sahipsiz hayvanların kontrolsüz şekilde uyutulması kentlerimizde fare sayısını artırabilir - Son Dakika
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Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı: Sahipsiz hayvanların kontrolsüz şekilde uyutulması kentlerimizde fare sayısını artırabilir

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Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, sahipsiz sokak hayvanlarının popülasyonun kontrol altına alınmasına yönelik Meclise sunulan yasa tasarısıyla ilgili, 'Eğer sahipsiz hayvanlar kontrolsüz şekilde uyutulup sayıda keskin bir düşüş olursa kediler azaldığı için kentlerimizin sokaklarında fare sayısı artar ve Paris'e dönebilir. Köpekler azaldığı için de yabani hayvanlar şehre kolayca inebilir. Çalışmayı yaparken dengeyi iyi gözetmek lazım' dedi.

17.07.2024 12:49
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ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, sahipsiz sokak hayvanlarının popülasyonun kontrol altına alınmasına yönelik Meclise sunulan yasa tasarısıyla ilgili, "Eğer sahipsiz hayvanlar kontrolsüz şekilde uyutulup sayıda keskin bir düşüş olursa kediler azaldığı için kentlerimizin sokaklarında fare sayısı artar ve Paris'e dönebilir. Köpekler azaldığı için de yabani hayvanlar şehre kolayca inebilir. Çalışmayı yaparken dengeyi iyi gözetmek lazım" dedi.

Türkiye'de son aylarda çokça konuşulan sokaktaki sahipsiz hayvanların kontrolüne yönelik yasa tasarısı TBMM'nin gündemine geldi. Yakın zamanda komisyonda görüşülecek yasanın çıkması halinde belli şartlar altında sahipsiz hayvanların uyutulması planlanıyor. Konu hakkında birçok farklı görüş belirtilirken hayvanseverler ise sokak hayvanlarının uyutulmasına karşı çıkıyor. Söz konusu yasa tasarısına ilişkin konuşan Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, sokak hayvanlarının popülasyonunun kontrol altına alınırken titiz bir çalışma yürütülmesi gerektiğini, aksi taktirde birçok sorunla karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.

AVRUPA'DA SOKAKTA SAHİPSİZ HAYVAN GÖREMEZSİN

Avrupa ülkelerinin sokaklarında sahipsiz hayvanlara rastlanmadığını, sahipsiz hayvanların tespit edilip uzun yıllardır kısırlaştırıldığını belirten Köse, sokaklarında kedi köpek olmayan Paris'te fare sayısının 6 milyonu geçtiğini ifade etti. Paris'te insan nüfusunun 3 katı fare olduğunu ve çevresel sorunların bu duruma etkisinin bulunduğunu hatırlatan Nihat Köse, sokak hayvanlarının sayısında bir anda keskin bir düşüş yaşanması halinde doğanın dengesinin bozulacağına dikkat çekti. TBMM'ye getirilen yasada sahipsiz hayvanlar ifadesinde sadece köpeklerden bahsedilmediğini anlatan Köse, "Bunun içinde kediler de var. Eğer sahipsiz hayvanlar, kontrolsüz şekilde uyutulup sayıda keskin bir düşüş olursa kediler azaldığı için kentlerimizin sokakları fare sayısı artınca Paris'e dönebilir. Köpekler azaldığı için de yabani hayvanlar şehre kolayca inebilir. Tilki, domuz, yılan gibi hayvanlar kente daha kolay gelir. Bu da çeşitli hastalıklara yol açar. Çalışmayı yaparken dengeyi iyi gözetmek lazım. Aslında her zaman söylediğimiz gibi bu işin en güzel çözümü etkin bir kısırlaştırma çalışmasıdır" diye konuştu.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı: Sahipsiz hayvanların kontrolsüz şekilde uyutulması kentlerimizde fare sayısını artırabilir
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı: Sahipsiz hayvanların kontrolsüz şekilde uyutulması kentlerimizde fare sayısını artırabilir - Son Dakika

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