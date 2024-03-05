Adapazarı'nda Tabancayla Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Adapazarı'nda Tabancayla Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

Adapazarı\'nda Tabancayla Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir binanın çatısına çıkan T.T isimli şüpheli, elindeki tabancayla etrafa rastgele ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yaklaşık 4 saat süren bir müdahalenin ardından şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce de benzer suçlardan gözaltına alındığı belirtildi.

05.03.2024 19:47
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabancayla etrafa rastgele ateş açan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi'nde bir binanın çatısına çıkan T.T, elindeki tabancayla etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince şüpheliye "teslim ol" çağrısı yapıldı, cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Yaklaşık 4 saat binanın çatısında kalan zanlı T.T, polis ekiplerince çatıdan indirilerek gözaltına alındı.

Şüpheli T.T, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan T.T, daha önce de benzer suçlardan gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Sakarya, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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