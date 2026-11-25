Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Teddy Riner, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kendi savaşları olmamasına rağmen Fransız birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesine anlam veremediğini belirtti.

Başkent Paris'te Belediye Başkanları Kongresi'ne katılan Riner, burada Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Riner, hükümetin haber vermeden Ukrayna'ya Fransız askerleri gönderdiğini söyledi.

"Bizim savaşımız olmamasına rağmen Ukrayna'ya (Fransız) birlikleri göndermemize anlam veremiyorum." diyen Riner, herkesi bir arada toplayan ve bu savaşa son vermek için el sıkışan kişi olmak istediğini kaydetti.

Riner, 18 Nisan ve 2 Mayıs'ta düzenlenmesi beklenen iki turlu cumhurbaşkanı seçimlerinin daha erken tarihe alınmasından yana olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'daki Fransız askerler

Fransız kamu radyosu Radio France Internationale (RFI), Fransız askeri personelinin aylardır Ukrayna'da gizli destek misyonu yürüttüğünü iddia etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 17 Kasım'da, Ukrayna'da Fransız askerlerinin bulunduğunu belirterek, "Bu artık Ukrayna'ya destek değil, savaşa doğrudan katılım." ifadesini kullanmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise Rus makamlarının iddiasının aksine ülkesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'na taraf olmadığını belirtmişti.

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ise 18 Kasım'da, Fransız askerlerinin zaman zaman çatışma bölgesi dışında Ukrayna'da bulunduğunu açıklamıştı.