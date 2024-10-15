Adem Sönmez, Nemrut'u Tanıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adem Sönmez, Nemrut'u Tanıtıyor

Adem Sönmez, Nemrut\'u Tanıtıyor

Muşlu fotoğraf sanatçısı Adem Sönmez, Nemrut Krater Gölü'nü ziyaretçilere tanıtıyor.

15.10.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muşlu fotoğraf sanatçısı Adem Sönmez, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'ne gelen ziyaretçileri bilgilendiriyor, 32 yıl önce bölgeden çektiği fotoğrafları gösteriyor.

İlk kez 1983'de dağcı arkadaşıyla Nemrut'a gelerek kamp yapan Sönmez, 9 yıl aradan sonra tekrar gelerek kalderanın zirvesinden çektiği fotoğrafla Nemrut Krater Gölü'nün tanıtımına katsı sundu.

Şimdi de kalderaya gelen ziyaretçilere 32 yıl önce çektiği Nemrut Krater Gölü'nün fotoğrafını ve makinesini gösteren Sönmez, o dönemden bu yana yaşanan değişim hakkında bilgiler veriyor.

Sönmez, gazetecilere, 1992'de çektiği fotoğrafın aynısını çekmek için defalarca zirveye çıktığını ancak bir türlü aynı kareyi yakalayamadığını söyledi.

Dağcı arkadaşıyla 1983'de Nemrut'a gelerek kamp yaptıklarını ve burada ilk dağcılık deneyimini yaşadığını anlatan Sönmez, şöyle konuştu:

"Daha sonra sürekli buraya gelerek tanıtım amacıyla fotoğraflar çektim. En son 13 Haziran 1992'de zirveye çıkarak panoramik 4 fotoğraf çektim. Kartpostal yapmak için 5 yıl arşivimde beklettiğim fotoğrafları İstanbul'da bir firmaya göndererek slaytta dönüştürdüm. Şimdi birleştirme işlemleri telefon ve bilgisayarlarda bedava yapılıyor. O zaman teknoloji yeni yeni gelmişti. O kartpostalların dünyaya yayılmasıyla insanlar burayı tanıdı."

Sönmez, "O dönemde kalderada kar ve yeşillik vardı, göllerde su seviyesi yüksekti. Bende o zamanın fotoğrafları var. İklim değişikliğiyle sular çekildi, çevre bozuldu. Kar da eskisi gibi yerde kalmıyor. Şimdi binlerce kişi zirveye çıkıp benim açımdan kalderayı çekiyor." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Nemrut, bitlis, Kültür, Yaşam, Sanat, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adem Sönmez, Nemrut'u Tanıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:53 Swinger partilerine katıldığı sevgilisinin kızına tecavüz eden muhtar ve annenin cezası belli oldu Swinger partilerine katıldığı sevgilisinin kızına tecavüz eden muhtar ve annenin cezası belli oldu
19:13 Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi ABD Mahkemesinden karar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi? ABD Mahkemesinden karar
19:08 Rojin’in cansız bedenini bulan işçi konuştu Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu
17:57 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu’na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi
09:44 Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu
09:39 ABD’de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı ABD'de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı
09:38 İzlanda’ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’i salladı İzlanda'ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i salladı
09:31 Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak
09:28 Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı
09:25 Sefo’dan Dilan Polat’a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle Sefo'dan Dilan Polat'a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle
09:18 Altın yatırımcısı FED’in faiz kararı öncesi yön arayışında Altın yatırımcısı FED'in faiz kararı öncesi yön arayışında
09:13 Hatay’da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı Hatay'da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı
08:57 Montella, 4-2’lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı Montella, 4-2'lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı
08:47 Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz’dan açıklama Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama
08:40 Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 21:30:57. #1.12#
SON DAKİKA: Adem Sönmez, Nemrut'u Tanıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.