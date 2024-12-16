Adil Yargılanma Hakkı Eğitimi İzmir\'de

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İzmir'de "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi" kapsamında "Adil Yargılanma Hakkı" konulu meslek içi eğitim programı gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, programın açılışında, Anayasa Mahkemesinin, artık yasaların anayasaya uygunluğunu denetleyen bir kurum olmasının dışında bireylerin temel hak ve özgürlüklerini koruma konusunda büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Mahkemenin bireysel başvuru sistemi aracılığıyla verdiği kararların sadece bireysel adaletin sağlanmasıyla sınırlı kalmadığını, hukuk sisteminin geneline rehberlik ettiğini aktaran Yeldan, bu kararların gerçek anlamda etkili olabilmesinin idari, yargısal ve toplumsal düzeyde uygulanmasıyla mümkün olacağını dile getirdi.

Başsavcı Ali Yeldan, Adalet Akademisinin hem meslek içi hem de meslek öncesi eğitimlerindeki vizyonlarına bizzat şahit olduğunu belirterek, etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti.

Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Abdullah Murat da etkinlikte konuşma yaptı.