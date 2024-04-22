Adilcevaz'da Doğalgaz İletim Hattı Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Adilcevaz'da Doğalgaz İletim Hattı Çalışmaları Başladı

Adilcevaz\'da Doğalgaz İletim Hattı Çalışmaları Başladı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen törenle doğalgaz iletim hattı kazı çalışmaları başladı. Kaymakam İsmail Demir, ilçenin doğalgaza kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise çalışmanın takipçisi olacaklarını ve ilçenin büyük bir kısmının bu yıl doğalgaza kavuşacağını söyledi. AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ise verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu ifade etti.

22.04.2024 17:34
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde doğalgaz iletim hattı kazı çalışmaları düzenlenen törenle başladı.

Çalışmaların başlatıldığı alanda düzenlenen törene katılan Kaymakam İsmail Demir, tarihi bir güne şahitlik ettiklerini söyledi.

İlçeye doğalgaz kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Demir, "Doğalgaz iletim hattı çalışmaları bugün itibarıyla başladı. Yetkili firmayla görüşmeler yaptık. İlçemizin en kısa sürede doğalgaza kavuşacağına inanıyorum." dedi.

Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise ilçenin doğalgaza kavuşması için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Ahlat-Adilcevaz arası doğalgaz iletim hattı çalışmaları başladı. Çalışmanın takipçisi olacağız. Firma yetkilileri, eylülün ortasında ateşlemenin yapılacağını söylediler. İlçemizin büyük bir kısmı bu yıl doğalgaza kavuşacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ise verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kurban kesilmesi ve dua edilmesiyle sona eren programa AK Parti Adilcevaz İlçe Başkanı Yunus Yaralı, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adilcevaz'da Doğalgaz İletim Hattı Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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