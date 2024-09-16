Adilcevaz'da Mevlit Kandili Etkinliği Sona Erdi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üç gün önce başlayan "Mevlit Kandili - Gazze İçin Birlik ve Dua" etkinliği sona erdi.
Belediye tarafından otogarda yapılan etkinliğin son gününde Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, sevenleriyle buluştu.
İlahi ve ezgilerin de seslendirildiği program, ilgi gördü.
Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, üç gün önce başlayan etkinliklerin sona erdiğini söyledi.
Kaymakam Nurhalil Özçelik ise etkinliğin önemine değinerek, katılımcılara teşekkür etti.
AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi de şehirleri imar ederken gençleri de ihya etmeye devam ettiklerini belirtti.
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