Adıyaman'a İlk Kar Düştü

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Adıyaman kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

ADIYAMAN - Meteorolojinin yağmur ve kar yağışı uyarısı yaptığı kentler arasında yer alan Adıyaman kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Rakımı yüksek ilçelerde karla karışık yağmur etkili olurken, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İl merkezine de kış mevsiminin ilk karı yağdı. Kar yağışı yaklaşık 3 saat sürerken, kar ilçelerde de etkili oldu.

Özellikle Tut, Çelikhan, Sincik ve Gerger gibi rakımı yüksek ilçelerde yerler beyaza büründü.