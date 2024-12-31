Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: 2025 Yılı, Adıyaman'ın Yılı Olacak - Son Dakika
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Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: 2025 Yılı, Adıyaman'ın Yılı Olacak

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yeni yıl mesajında 2025 yılının Adıyaman için yeniden inşanın yılı olacağını belirtti ve şehrin barış ve kardeşlik ortamında gelişmesi için çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

31.12.2024 14:39  Güncelleme: 15:38
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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Adıyaman'ı barışın ve kardeşliğin şehri yapmak için var gücümüzle çalışacağız. 2025 yılı, Adıyaman'ın yılı olacak" dedi.

Başkan Tutdere, vatandaşların yeni yılını yayımladığı bir mesajla kutladı.  Tutdere, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2024 yılı, hep birlikte Türkiye siyaset tarihine altın harflerle geçen bir değişimi gerçekleştirdiğimiz bir yıl oldu. Sizden aldığımız destek ve dualarla göreve geldiğimiz günden bu yana, Adıyaman'ın dört bir yanında tüm ekiplerimizle durmadan çalışıyor ve sizlere hizmet ediyoruz.

Bir Adıyamanlı olarak, depremle sarsılan bu topraklara hizmet etmek benim ve ekip arkadaşlarım için dünyanın en büyük mutluluk kaynağıdır. 2025 yılı, Adıyaman'ımız için yeniden inşanın yılı olacak. Hep birlikte, çocuklarımız ve gençlerimizle mutlu bir yaşamı bu topraklarda yeniden inşa edeceğiz. Adıyaman'ı barışın ve kardeşliğin şehri yapmak için var gücümüzle çalışacağız. 2025 yılı, Adıyaman'ın yılı olacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: 2025 Yılı, Adıyaman'ın Yılı Olacak - Son Dakika

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