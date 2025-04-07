Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den İmamoğlu'na Destek Mesajı - Son Dakika
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Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den İmamoğlu'na Destek Mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, nisan ayı meclis toplantısında, Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine alınmasını hukuk devleti açısından eleştirdi. Tutdere, adaletin yerini bulması ve tüm belediye başkanlarının halka hizmet etmesini temenni etti.

07.04.2025 18:37  Güncelleme: 19:18
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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere nisan ayı meclis toplantısında, "Adıyaman ile hemşehrilik duygusuyla bağlı olan dostumuz ve mesai arkadaşımız Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine alınması Türkiye genelinde büyük bir tepkiyle karşılandı. Hiçbir hukuk devletinde olmaması gereken bir tablo ile karşı karşıyayız. Dileğimiz, temennimiz adaletin yerini bulması ve tüm belediye başkanlarının halkına hizmet etmesidir" dedi.

Adıyaman Belediyesi, nisan ayı meclis toplantısını Başkan Abdurrahman Tutdere başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 19 ana gündem maddesi ile 3 ek madde görüşülerek karara bağlandı. Açılış konuşmasında Başkan Tutdere, ramazan ayı boyunca yürütülen belediye faaliyetlerine değinerek, bu dönemin hem sosyal dayanışma hem de kültürel etkinlikler açısından son derece bereketli geçtiğini ifade etti. Ramazan ayında belediye olarak yaklaşık 7 bine yakın aileye sosyal destek ulaştırıldığını ifade eden Tutdere, söyleşilerden tiyatrolara, çocuk etkinliklerinden açık çok sayıda programda vatandaşla bir araya geldiklerini dile getirdi.

"Hukuk devletinde olmaması gereken bir tablo ile karşı karşıyayız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuz şekilde tutuklanmasına yönelik sürece dair değerlendirmelerde bulunan Tutdere, "Sadece bir belediye başkanı olduğu için değil, Adıyaman ile hemşehrilik duygusuyla bağlı olan dostumuz ve mesai arkadaşımız Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine alınması Türkiye genelinde büyük bir tepkiyle karşılandı. Hiçbir hukuk devletinde olmaması gereken bir tablo ile karşı karşıyayız. Dileğimiz, temennimiz adaletin yerini bulması ve tüm belediye başkanlarının halkına hizmet etmesidir" dedi.

Sünnet Şöleni projesi, 2025 yılında da devam edecek

Yeni Sanayi Mahallesi'nde yer alan ve kısa süre önce hayatını kaybeden sanatçı Kahtalı Mıçı'nın isminin verildiği park alanına, öğrencilerin ders çalışabileceği ve rehberlik hizmetlerinden yararlanabileceği bir kütüphane ve bilim merkezi yapılması kararlaştırıldı. Merkezin yapım maliyeti, Adıyamanlı iş insanı Alper Gürsoy tarafından karşılanacak. Proje, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. 2024 yılı içinde dar gelirli ailelerin çocukları için düzenlenen Sünnet Şöleni'nin, 2025 yılında da devam etmesine karar verildi. "Muhtaç Aile Çocuklarının Sünnet Şöleni Projesi", yine oy birliğiyle kabul edildi.

Komisyon üyelikleri oy çokluğu ile belirlendi

Millet Bahçesi içerisinde yer alan ve daha önce Adıyaman Valiliği'ne devredilen Millet Kütüphanesi, TÜBİTAK Bilim Merkezi projelerinde kullanılmak üzere 5 yıllığına TÜBİTAK'a tahsis edilmişti. TÜBİTAK Danışma Kurulu'nun talebi doğrultusunda, yapılacak yatırımın süresi göz önünde bulundurularak tahsis süresi 10 yıla çıkarıldı. Karar, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda 2025 yılı için belediye encümen üyeliği ve ihtisas komisyonları seçimleri de gerçekleştirildi. Belediye encümenliğine Mahmut Gazi İspir, Kemal Demir ve Seyfettin Öztürk yeniden seçildi. Komisyon üyeliklerine ise ilgili meclis üyeleri oy çokluğu ile belirlendi.

Yarım otobüs, meclis kararıyla belediye envanterine kaydedildi

Mart ayında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan kardeş belediye protokolü kapsamında Adıyaman Belediyesi'ne hibe edilen yarım otobüs, meclis kararıyla belediye envanterine kaydedildi. Ayrıca Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı (Bulam) Belde Belediyesi ile de kardeşlik protokolü imzalanması kararlaştırıldı. Toplantıda, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu da görüşülerek meclis üyelerine sunuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den İmamoğlu'na Destek Mesajı - Son Dakika

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