Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Halkla Buluştu

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, son halk buluşmasında hemşehrilerini makamında ağırladı. Tutdere, "Vatandaşlarımızın sesine kulak vererek hızlı ve yerinde çözümler üretmek önceliğimiz. Halkımızla her zaman iç içe olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren belediye binasına gelen vatandaşlar, sorun, talep ve önerilerini Tutdere'ye iletti. Her başvuruyu tek tek not alan Tutdere, ilgili birimlere talimat vererek çözüm sürecini başlattı. Gün boyu süren halk buluşmasında bireysel görüşmeler kesintisiz gerçekleştirildi.

Tutdere, "Kent yönetimini katılımcı bir anlayışla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sesine kulak vererek hızlı ve yerinde çözümler üretmek önceliğimiz. Halkımızla her zaman iç içe olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Doğrudan iletişim fırsatından memnuniyet duyan vatandaşlar da Tutdere'ye teşekkür etti.