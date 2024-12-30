Adıyaman Belediyesi'nden Hafriyat Yönetim Sistemi ile Çevre Dostu Girişim

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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi'nin başlattığı Hafriyat Yönetim Sistemi (HYS) çalışmaları ile son 4 ayda 293 bin ton hafriyat şehir dışındaki depolama sahalarına taşındı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Kentimizin çevresel ve görsel sorunlarını çözerken, gelecek nesillere yaşanabilir bir Adıyaman bırakmak için çalışıyoruz" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "Çevre Dostu Kent" hedefleri doğrultusunda başlatılan Hafriyat Yönetim Sistemi (HYS) çalışmaları, kent merkezinde çevre ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Sistem kapsamında son 4 ayda, 267 araçla toplam 13 bin 339 sefer gerçekleştirilerek 293 bin ton hafriyat şehir dışındaki depolama sahalarına taşındı.

Yeni yılda devreye alınacak elektronik çip sistemi ile hafriyat taşıma işlemlerinin anlık olarak takip edilmesi planlanıyor. Bu sistemle birlikte yıllık taşınan hafriyat miktarının 1 milyon tona ulaşması hedefleniyor.

Adıyaman Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından koordine edilen proje ile hafriyat taşıyan araçlara elektronik çipler monte edilecek. Bu sayede araçların hangi inşaattan hafriyat aldığı ve nereye döktüğü anlık olarak takip edilecek. Uygulama dışındaki alanlara döküm yapan firmalara ise cezai işlem uygulanacak.

Hafriyat taşıma işi yapan firmalara, Hafriyat Yönetim Sistemi'ne kayıtlı araçlarla çalışmaları şartı getirilecek. Araçlara ruhsatlar ve taşıma izin belgeleri verilerek işlemler elektronik ortamda yürütülecek.

Sıfır atık yönetimi ile geri dönüşüm hedefi

Adıyaman Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen "Sıfır Atık Yönetimi ile Sosyal Uyumun Sağlanması" projesi kapsamında 9 adet elektrikli atık toplama aracı (transporter) satın aldı. Ayrıca proje dahilinde bir Sıfır Atık Market kurulumu başlatıldı.

Geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasını sağlamak amacıyla Atık Getirme Merkezi'nin (AGM) yer seçimi tamamlandı ve yapım çalışmalarına yönelik proje süreci devam ediyor.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Hafriyat Yönetim Sistemi ve Sıfır Atık projeleriyle çevre dostu bir kent hedeflediklerini vurgulayarak, "Kentimizin çevresel ve görsel sorunlarını çözerken, gelecek nesillere yaşanabilir bir Adıyaman bırakmak için çalışıyoruz. Yeni yılda devreye girecek çip sistemiyle hafriyat yönetiminde dijitalleşme ve denetimi artıracağız" diye konuştu.