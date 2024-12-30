Adıyaman Belediyesi'nden Hafriyat Yönetim Sistemi ile Çevre Dostu Girişim - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman Belediyesi'nden Hafriyat Yönetim Sistemi ile Çevre Dostu Girişim

Geniş Video İzle

Adıyaman Belediyesi, başlattığı Hafriyat Yönetim Sistemi (HYS) ile son 4 ayda 293 bin ton hafriyatın şehir dışındaki depolama sahalarına taşındığını açıkladı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çevresel sorunları çözerek, gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir bırakma hedefinde olduklarını belirtti.

30.12.2024 17:45  Güncelleme: 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi'nin başlattığı Hafriyat Yönetim Sistemi (HYS) çalışmaları ile son 4 ayda 293 bin ton hafriyat şehir dışındaki depolama sahalarına taşındı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Kentimizin çevresel ve görsel sorunlarını çözerken, gelecek nesillere yaşanabilir bir Adıyaman bırakmak için çalışıyoruz" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "Çevre Dostu Kent" hedefleri doğrultusunda başlatılan Hafriyat Yönetim Sistemi (HYS) çalışmaları, kent merkezinde çevre ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Sistem kapsamında son 4 ayda, 267 araçla toplam 13 bin 339 sefer gerçekleştirilerek 293 bin ton hafriyat şehir dışındaki depolama sahalarına taşındı.

Yeni yılda devreye alınacak elektronik çip sistemi ile hafriyat taşıma işlemlerinin anlık olarak takip edilmesi planlanıyor. Bu sistemle birlikte yıllık taşınan hafriyat miktarının 1 milyon tona ulaşması hedefleniyor.

Adıyaman Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından koordine edilen proje ile hafriyat taşıyan araçlara elektronik çipler monte edilecek. Bu sayede araçların hangi inşaattan hafriyat aldığı ve nereye döktüğü anlık olarak takip edilecek. Uygulama dışındaki alanlara döküm yapan firmalara ise cezai işlem uygulanacak.

Hafriyat taşıma işi yapan firmalara, Hafriyat Yönetim Sistemi'ne kayıtlı araçlarla çalışmaları şartı getirilecek. Araçlara ruhsatlar ve taşıma izin belgeleri verilerek işlemler elektronik ortamda yürütülecek.

Sıfır atık yönetimi ile geri dönüşüm hedefi

Adıyaman Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen "Sıfır Atık Yönetimi ile Sosyal Uyumun Sağlanması" projesi kapsamında 9 adet elektrikli atık toplama aracı (transporter) satın aldı. Ayrıca proje dahilinde bir Sıfır Atık Market kurulumu başlatıldı.

Geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasını sağlamak amacıyla Atık Getirme Merkezi'nin (AGM) yer seçimi tamamlandı ve yapım çalışmalarına yönelik proje süreci devam ediyor.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Hafriyat Yönetim Sistemi ve Sıfır Atık projeleriyle çevre dostu bir kent hedeflediklerini vurgulayarak, "Kentimizin çevresel ve görsel sorunlarını çözerken, gelecek nesillere yaşanabilir bir Adıyaman bırakmak için çalışıyoruz. Yeni yılda devreye girecek çip sistemiyle hafriyat yönetiminde dijitalleşme ve denetimi artıracağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Belediyesi, Yerel Yönetim, Belediye, Adıyaman, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi'nden Hafriyat Yönetim Sistemi ile Çevre Dostu Girişim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
22:13 Suriye’de yeni yönetimin lideri: Şam’ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18:06 MTV zammı belli oldu MTV zammı belli oldu
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 06:44:55. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi'nden Hafriyat Yönetim Sistemi ile Çevre Dostu Girişim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.