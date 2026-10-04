Adıyaman Belediyesi'nin Gölbaşı'na 180 ton bitüm desteği meclis onayından geçti - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi'nin Gölbaşı'na 180 ton bitüm desteği meclis onayından geçti

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Adıyaman Belediyesi\'nin Gölbaşı\'na 180 ton bitüm desteği meclis onayından geçti
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Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Gölbaşı ilçesine yol ve üstyapı çalışmalarında kullanılmak üzere 180 ton bitüm desteği sağlayacak. Belediye Meclisi'nin ekim toplantısında onaylanan destek, ilçedeki bir caddenin asfaltlanmasında kullanılacak.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, 6 şubat depremlerinde ağır hasar alan Gölbaşı ilçesine 180 ton bitüm (asfalt malzemesi) desteği sağlayacak.

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Gölbaşı ilçesinin "yeniden ayağa kalkma" çalışmalarına destek olmaya devam ediyor. Adıyaman Belediye Başkanı ve Adıyaman Belediyeler Birliği Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ilçeye gerçekleştirdiği ziyarette vatandaşların ilettiği talep, Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısında gündeme alındı.

Konuya ilişkin Meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Tutdere, kısıtlı imkanlara rağmen depremde ağır yara alan Gölbaşı'nın yeniden ayağa kalkma sürecine destek vermenin önemine dikkati çekti. Tutdere, 6 Şubat'ın yaralarını dayanışmayla saracaklarını belirterek, ilçenin yol ve üstyapı çalışmalarında kullanılmak üzere 180 ton bitüm (asfalt malzemesi) desteği sağlanmasını Meclis üyelerinin onayına sundu.

"ZAMAN, DAYANIŞMAYI BÜYÜTME ZAMANIDIR"

Gölbaşı'nın 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığını hatırlatan Başkan Tutdere, şunları söyledi:

"Gölbaşı ilçemiz depremde en ağır yarayı alan, felaketi en derin hisseden yerleşim yerlerimizin başında geliyor. Geçen hafta ilçeye yaptığımız ziyarette, hemşehrilerimiz yolların asfaltlanması noktasında bir talepte bulundular. Fen İşleri ekiplerimiz hemen harekete geçerek bir caddenin baştan sona yenilenmesi için gerekli malzemeyi belirledi. Zaman, birbirimize omuz verme, dayanışmayı büyütme zamanıdır. Biz de belediye olarak üzerimize düşeni yapmalı ve kısıtlı imkanlarımıza rağmen Gölbaşı halkının talebini geri çevirmemeliyiz."

Başkan Tutdere'nin konuşmasının ardından yapılan oylamada, Gölbaşı'ndaki caddenin asfaltlanması için hazırlanacak 180 ton bitüm desteği kabul edildi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi'nin Gölbaşı'na 180 ton bitüm desteği meclis onayından geçti - Son Dakika
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