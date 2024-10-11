Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da afetzedeler için inşa edilen konutlarda çalışmalar sürüyor.
Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, Ahol tepesindeki yapımı devam eden 208 adet köy tipi afet konutlarını inceledi.
Firma yetkililerden bilgi alan Altınöz, ilçe merkezinde, beldelerde ve köylerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Afet Konutları İninşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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