Adıyaman\'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Mustafa Varank\'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!

2023 yılında İstanbul\'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanları

Yeni yılda zam var mı? Elektrikte 2024 tarifesi belli oldu

ADIYAMAN'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Son olarak akşam saatlerinde Karapınar Mahallesinde bulunan 8 katlı binanın iyıkımo için ekipler çalışma başlattı. İş makineleri tarafından kolonları kesilen bina büyük gürültüyle yıkıldı. Yıkım sırasında toz bulutu çevreyi sararken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.