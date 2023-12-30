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Adıyaman'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Karapınar Mahallesinde bulunan 8 katlı binanın yıkımı için ekipler çalışma başlattı. İş makineleri tarafından kolonları kesilen bina büyük gürültüyle yıkıldı. Yıkım anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

30.12.2023 - 22:16,
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ADIYAMAN'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Son olarak akşam saatlerinde Karapınar Mahallesinde bulunan 8 katlı binanın iyıkımo için ekipler çalışma başlattı. İş makineleri tarafından kolonları kesilen bina büyük gürültüyle yıkıldı. Yıkım sırasında toz bulutu çevreyi sararken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adıyaman\'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor
Kaynak: DHA
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