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Adıyaman'da alev alan otomobilde hasar oluştu - Son Dakika
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Adıyaman'da alev alan otomobilde hasar oluştu

Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar oluştu.

Adıyaman\'da alev alan otomobilde hasar oluştu
12.12.2023 - 13:59,
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Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar oluştu.

M.K. idaresindeki 06 DF 846 plakalı otomobilde, Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da alev alan otomobilde hasar oluştu - Son Dakika
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