Adıyaman\'da alev alan otomobilde hasar oluştu

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi•
Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar oluştu.
M.K. idaresindeki 06 DF 846 plakalı otomobilde, Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonucu otomobilde maddi hasar oluştu.
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