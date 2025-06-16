Adıyaman\'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da iki komşu arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde iki komşu arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Y.Ö. yanındaki bıçakla A.K'yi yaraladı.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Şüpheli Y.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.