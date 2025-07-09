Adıyaman\'da Çamaşır Makineleri Çalındı

??????? Adıyaman'da bir konteyner kentte çamaşır ve kurutma makinesi çaldığı öne sürülen karı koca yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki K-14 konteyner kentte AFAD'a ait 12 çamaşır ve kurutma makinesinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.Ü.Ö. ile S.Ö. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan çiftin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Çalınan makineler ise AFAD'a teslim edildi.