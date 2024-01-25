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Adıyaman'da çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sosyal medyada çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, M.Ç isimli baba gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba, 'kendisini bedenen savunamayacak durumda olan alt soya karşı kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Adıyaman\'da çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı
25.01.2024 - 16:02,
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı.

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada bir kişinin çocuğuna şiddet uyguladığına ilişkin görüntülerin yer alması üzerine soruşturma başlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 yaşındaki çocuğuna şiddet uygulayan M.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, "kendisini bedenen savunamayacak durumda olan alt soya karşı kasten yaralama" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Kahta, Şiddet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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