Adıyaman'da Damdan Düşen Kişi Ağır Yaralandı

Adıyaman'da oturduğu evin damından düşen kişi ağır yaralandı.
Karapınar Mahallesi'nde 2 katlı bir evin damında oturan S.L. aniden dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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