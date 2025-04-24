Adıyaman'da Deprem Davası Başladı - Son Dakika
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Adıyaman'da Deprem Davası Başladı

Grand İsias Hotel yıkımında 72 kişi hayatını kaybetti, 6 kamu görevlisi yargılanıyor.

24.04.2025 19:58
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Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda görülen duruşmada sanıklardan O.B, M.S.A, A.K. ve F.K. hazır bulundu. B.B. ile Y.G. ise duruşmaya bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Sanıklardan B.B, 1995-2004 yıllarında Adıyaman Belediyesinde çalıştığını, daha sonra başka kamu kurumuna geçtiğini, binaya 1993 yılında yapı ruhsatının verildiğini, belediyeden ayrıldıktan sonra otelde çeşitli tadilatların yapıldığını ifade etti.

B.B, "2016'dan sonra binanın içi ve dışı tamamen yenileniyor. Bu kapsamda kaçak kat ilave ediliyor. Bizim verdiğimiz ruhsat ile sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde bir benzerlik kalmamış." dedi.

"Kullanım amacı konut olarak hazırladıkları dosyayı tarafıma sundular"

1993 yılında Adıyaman Belediyesinde imar müdürlüğü yapan sanık Y.G, şunları söyledi:

"Bodrum+zemin+7 katlı olarak ruhsat talebinde bulunuldu. Bu talep üzerine belediyemizin ilgili birimi olan yapı ruhsat büro şefliğince belgeler eksiksiz olarak işlem başlatılmıştır. Gerekli tetkikleri yaparak, kullanım amacı konut olarak hazırladıkları dosyayı tarafıma sundular. Ben de imar yönetmenliğinin ilgili maddelerini dikkate alarak 1 Mayıs 1993 tarihinde yapı ruhsatını imzaladım. Ben bir mimarım, statiker değilim. 27 Mart 1994'te Adıyaman Belediyesinden ayrıldım. 18 Kasım 2001 tarihinde alınan imar ruhsatında benim yetkim yoktur. İddianamedeki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum."

Sanıklardan O.S. ise "1994 yılında belediye başkan yardımcısı olarak işe başladım, 2005 yılında belediyeden ayrıldım. Teknik konuları bilmem mümkün değildir. İlgili müdürlüklerde incelenen ve önüme gelen evrakı onaylıyordum. Belediye başkan yardımcısının teknik konuları incelemesi gibi bir görevi olmadığı gibi ilgili müdürlüklerden sıralı gelen evrakı 'Görüldü' mahiyetinde onaylıyordum. Teknik bir kişi olmadığım için evrakı incelemem mümkün değildir. Kusurum yok, beraatimi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

M.S.A. da binada ruhsat alınması gereken tadilatların yapıldığını dile getirerek, "Kaçak kat için yapı kayıt belgesi alınmış. İnşaatın imalat hatası var. Bunlar İmar Kanunu gereğince fenni mesulün sorumluluğunda olan konular. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi.

Bu arada Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, duruşma öncesi adliye girişinde sorumluların cezalandırılmasına yönelik basın açıklaması yaptı.

Müşteki ve avukatları, sanıkların tutuklanmasını istedi

Duruşmanın öğleden sonraki kısmında müştekiler ve avukatları dinlendi.

Müştekiler, sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Müşteki avukatlarından Fatih Turan, "Deprem Yönetmeliği göz ardı edilmiştir. Olası kasıtla yargılanmaları gerekiyor. Sanıklardan şikayetçiyiz." dedi.

Evrakta sahtecilik yapıldığını savunan müşteki avukatı Yiğit Gökçan Koçoğlu da "Statik proje olmamasına rağmen var gibi yazılmış. Ruhsatın sahte olduğu ortaya çıktı. İfade veren tüm sanıkların tutuklanmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Avukatlardan Tan Okay da dönemin belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, ara kararında dönemin belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunulması ve sanıkların tutuklanması talebinin reddine, sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin devamına hükmederek duruşmayı 15 Temmuz'a erteledi.

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Kaynak: AA

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