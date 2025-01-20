Adıyaman\'da Deprem Hasarlı Binaların Yıkımı Devam Ediyor

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Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören binaların yıkımına devam ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kentte yapılan hasar tespit çalışmalarında, Adıyaman genelinde 4 bin 500'den fazla orta hasarlı bina belirlendi.

Güçlendirme başvurusu yapılmayan binalar için İl Özel İdaresi koordinesinde yıkım ihalesi tamamlanarak çalışmalar başlatıldı.

Ekipler, güvenlik önlemleri çerçevesinde yapıların kontrollü şekilde yıkımını gerçekleştirirken, enkaz kaldırma çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.