Adıyaman'da Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
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Adıyaman'da Eğitime Kar Engeli

Kar yağışı nedeniyle Adıyaman'ın 7 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi, kamu görevlilerine izin verildi.

13.02.2025 10:46
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Adıyaman'ın Gölbaşı, Besni, Sincik, Gerger, Çelikhan, Tut ve Kahta ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, ilçelerdeki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Eğitime Kar Engeli - Son Dakika

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