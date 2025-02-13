Adıyaman'da Eğitime Kar Engeli

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Adıyaman'ın Gölbaşı, Besni, Sincik, Gerger, Çelikhan, Tut ve Kahta ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, ilçelerdeki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildiği kaydedildi.