Adıyaman'da İsmail Haniye'nin çocukları ve torunları için gıyabi cenaze namazı kılındı
ADIYAMAN - Adıyaman'da çeşitli sivil toplum kuruluşları, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye'nin 3 oğlu ile 4 torunu ve Gazze Şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.
7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden soykırımı lanetlemek ve Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye'nin 3 oğlu ile 4 torunu ile Gazze'de şehit olanlar için Cuma Namazı sonrasında sivil toplum kuruluşları Yenipınar Camii avlusunda toplandı.
İsmail Haniye'nin çocukları ve torunları için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından basın açıklaması düzenlendi. Sloganlar ve tekbirler eşliğinde yapılan basın açıklamasını Adıyaman STK Platformu adına Mustafa Kirişci yaptı.
Mustafa Kirişci, "Bayramın ilk günü Gazze'de 3 çocuğunu, 4 torununu ve şimdiye kadar 60 yakınını şehit olarak veren cesur lider İsmail Haniyye'ye selam olsun. Öyle ki Haniyye bu büyük acıyı yaşarken bile asla duruşunu, sükunetini ve metanetini bozmadan bütün dünyaya şunları söyledi; 'Düşman oğullarımı öldürerek duruşumuzu değiştireceğimizi zannediyorsa yanılıyor. Oğullarımın ve torunlarımın kanı Gazze'de şehit olan insanlarımızın kanından daha kıymetli değildir, çünkü hepsi benim evlatlarımdır" sözlerine aktırdı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da İsmail Haniye'nin çocukları ve torunları için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi'nde bulunan bir evde, 2 genç hareketsiz şekilde yatarken ölü bulundu. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilen olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede gençlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınması ve rekabet gücünün artırılması amacıyla hazırlanan Doğu Anadolu Kalkınma Projesi'nin 2024-2028 dönemini kapsayan Stratejik Planı açıklandı. Plan, bölgenin hedeflenen gelişmişlik düzeyine ulaşabilmesi için etkili politika ve tedbirlerle yeterli bütçe kaynakları ile yatırımların ve projelerin desteklenmesini öngörüyor. Ayrıca, hayvancılık, tarımsal üretim, sulama altyapısı ve hayvan pazarları gibi alanlarda yapılan çalışmaların sonuçları da paylaşıldı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gece saatlerinde park halinde duran bir kamyonet, yanıcı madde dökülerek kundaklandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Beşiktaş'ta bir büfede tost yiyen adam ücret konusunda çıkan tartışmada çalışan tarafından bacağından silahlı vuruldu. Polis tarafından silahla birlikte yakalanan saldırgan tutuklandı. Olayın detayları ve görgü tanıklarının ifadeleri haberde yer alıyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan 84 puanla yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın deplasman performansı ve son maçlardaki başarısı dikkat çekiyor. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak.
İran'ın İsrail'e saldırı düzenlediği dakikalarda katıldığı canlı yayında yaşanan gelişmeyi yorumlayan Hakan Ural sosyal medyada tepkilerin odağına yerleşti. Sahte çürük raporuyla askerden kaçtığı ortaya çıkan Ural'ın çok sayıda emekli asker ve savaş uzmanı varken böylesine önemli bir olayla ilgili yorumlar yapmasını yanlış bulan çok sayıda kullanıcı sosyal medyayı eleştiri yağmuruna tuttu. Yorumların ardından "Hakan Ural" etiketi Twitter'da TT oldu.
Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek Toroslar'ın yönetiminde herkesin kendisini ifade edebilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, Toroslar için yapılacak çalışmalara herkesin el birliğiyle katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?