Adıyaman'da Kadın Cinayeti: Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adıyaman'da Kadın Cinayeti: Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Adıyaman\'da Kadın Cinayeti: Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da yaşanan olayda, Ekrem Daşcan isimli bir adam, tartıştığı eşi Merve Daşcan'ı tabancayla vurarak öldürdü ve intihar etti. Çiftin 3 çocuğu ise koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.09.2024 10:34
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ADIYAMAN'da Ekrem Daşcan (36), 3 çocuğunun gözü önünde eşi Merve Daşcan'ı (26) tabancayla vurarak öldürüp, yaşamına son verdi.

Olay, dün gece saatlerde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Merve Daşcan ile eşi Ekrem Daşcan arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ekrem Daşcan yanındaki tabancayı çekip, Merve Daşcan'a ateş etti. Daşcan daha sonra silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Ekrem Daşcan ve Merve Daşcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olay sırasında evde bulunan çiftin 1, 4 ve 7 yaşındaki çocukları ise Adıyaman Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Adıyaman, 3-sayfa, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Kadın Cinayeti: Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Kadın Cinayeti: Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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