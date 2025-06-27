Adıyaman'da minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
N.Ü. idaresindeki 02 BC 124 plakalı minibüs, Adıyaman- Kahta kara yolu fuar alanı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçtaki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki Mert Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Minibüs Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
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