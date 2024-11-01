Adıyaman'da Motosiklet Kazası

Adıyaman'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
H.K. idaresindeki 02 AAN 373 plakalı minibüs, M.H.F'nin kullandığı 02 AEV 558 plakalı motosikletle Örenli Mahallesi otogar yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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