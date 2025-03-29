Adıyaman'da Otomobil Kazası

Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın, o sırada bölgede bulunan milletvekilinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

M.Y. idaresindeki 02 FF 808 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda Valilik önünden karşıya geçmeye çalışan F.B'ye (75) çarptı.

Yaralanan yaşlı kadına ilk müdahaleyi, Valilik ziyaretinden çıkan ve doktor olan TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan yaptı.

Şan'a, yanında bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış da yardımcı oldu.

Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından kaza yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.