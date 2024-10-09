ADIYAMAN'da, polisin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu belirlenen 3 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde, dijital materyal ele geçirilirken; 3 şüpheli gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da PKK Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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