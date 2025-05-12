Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, J.G. idaresindeki 34 DJT 016 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı eski hükümet konağı önünde F.G. yönetimindeki 41 AÖF 550 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletteki R.G. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?