Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
E.Ü. idaresindeki 01 NH 939 plakalı otomobil ile M.O'nun kullandığı 27 AGR 002 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu muayene istasyonu yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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