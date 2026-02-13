Adıyaman Belediyesi, Polis Adayları İçin Pomem Hazırlık Kursu Başlattı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen ücretsiz POMEM hazırlık kurslarında ilk ders zili çaldı. Kentte bir ilk olma özelliği taşıyan kurslarda adaylar, profesyonel antrenörler eşliğinde sınav maratonuna hazırlanıyor.

Adıyaman Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavlarına hazırlanan gençlere kapılarını açtı. "Polis Olma Hayaline Bir Adım Daha Yaklaş" sloganıyla başlatılan ücretsiz hazırlık kursları, hem merkezden hem de ilçelerden gelen adayların yoğun katılımıyla başladı.

Uzman eğitmenler ve profesyonel antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde, adayların fiziksel kondisyonlarını en üst seviyeye çıkarmaları hedefleniyor. Kurs kapsamında adaylara sadece teknik eğitim verilmiyor; aynı zamanda Adıyaman Belediyesi tarafından hediye edilen eşofman ve forma takımlarıyla gençlerin motivasyonu artırılıyor.

Şu ana kadar toplam 82 adayın kayıt yaptırdığı kurslar, Adıyaman tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Eğitim programına yalnızca şehir merkezinden değil; Gölbaşı ve Kahta başta olmak üzere ilçelerden gelen adaylar da katılım sağlıyor. Kadın ve erkek adaylar için ayrı takvimler doğrultusunda planlanan çalışmalar, resmi sınav tarihine kadar kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Program, yalnızca POMEM sınavlarına yönelik değil; aynı zamanda askeri okulların sınavlarına hazırlanan gençleri de kapsayacak şekilde kapsamlı bir içerikle yürütülüyor.

Sınav maratonunda belediyenin desteğini yanlarında hisseden polis adayları, kendilerine sunulan bu profesyonel imkan ve ücretsiz eğitim desteği için Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkürlerini iletti.