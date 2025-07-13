Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan Y.E.G. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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