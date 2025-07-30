Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.A. ve V.K.K'yi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada 123 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, V.K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklu - Son Dakika
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