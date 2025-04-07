Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda ise 23 gram sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.