Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 bin 332 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.G, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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