Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 1535 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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