Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Kentte 11 Şubat'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
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