Adıyaman'da yaşanan hortum olayı saniye saniye görüntülendi

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Adıyaman'da hortum böyle görüntülendi

ADIYAMAN - Aşırı sıcakların etkili olduğu Adıyaman'da yaşanan hortum olayı, yoldan geçen bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde seyrettiği Adıyaman'da, bir tarlada meydana gelen hortum, Kahta- Samsat karayolu üzerinde seyir halinde olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kahta-Samsat yolunun 20'nci kilometresinde boş bir tarla içerisinde yerden metrelerce yükselen ve yaklaşık 10 dakika süren hortum, korku dolu anlar yaşattı.