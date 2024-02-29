Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Adıyaman\'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu'ndaki 7 öğrenci, dışarıdan yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu. İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 7 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

29.02.2024 16:26  Güncelleme: 16:28
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Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu'ndaki 7 öğrenci, dışarıdan yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 7 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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