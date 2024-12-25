Adıyaman\'daki Deprem Davası Devam Ediyor

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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da 6 Şubat tarihli depremlerde yıkılan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği Hasoğlu Apartmanı'na ilişkin davanın duruşmasına Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'ın merkez ilçesinde bulunan Hasoğlu Apartmanı da yıkıldı. Bu apartmanda 25 kişi yaşamını yitirdi ve 3 kişi yaralandı. Hasoğlu Apartmanı ile ilgili açılan davanın ikinci duruşması 23 Aralık'ta Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya bu dosyadan tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Yusuf Kızılet ile başka dosyadan tutuklu yargılanan sanık yapı denetim şirket yetkilisi, statik proje ve uygulama denetçisi Serdar Selçuk Aygül, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık şantiye şefi Adem Turan, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"Belediyeye gidip imza attığımı hatırlıyorum, bu iş için para alıp almadığımı hatırlamıyorum"

Duruşmada tutuksuz sanık Turan, daha önce verdiği ifadeleri tekrarlayarak, şöyle konuştu:

"İddianame konusu olan ve depremde yıkılan binanın yapım işleriyle sanıklar Mahmut Portakal ve Mahmut Nedim Evli ilgileniyorlardı. Hatta daha çok sanık Mahmut Portakal ilgileniyordu. Ben her ne kadar binanın şantiye şefi olarak gözüksem de sanıklar Mahmut Portakal ve Mahmut Nedim Evli binanın kaba kısmı bittikten sonra benimle görüştüler. Görüşmemizde binanın elektrik işlemleri için şantiye şefliği yapacaktım ancak o dönemde yeni mezun olduğum için işi bana vermeyip başkasına verdiler. Daha sonra sanık Mahmut Portakal tekrar bana ulaşarak binanın ruhsatının alınması için kendilerine yardımcı olmamı belediyeye giderek imza atmamı istediler. Ben de dedikleri gibi yaparak belediyeye gidip imza attığımı hatırlıyorum. Bu iş için para alıp almadığımı hatırlamıyorum, almışsam da çok cüzi bir miktar aldım."

"Hakkımda kusur izafesi yapılan raporları kabul etmiyorum"

Tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Yusuf Kızılet, savunmasında "Hakkımda kusur izafesi yapılan raporları kabul etmiyorum. Kusur izafesi yapılırken 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu 3. maddesi ya irdelenmemiş ya da eksik yazılmıştır. Bu hususun tespiti adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müzekkere yazılmasını talep ediyorum. Kusur sorumluluğu ilkesince sorumluluğumun olmadığı kanaatindeyim. Uzunca bir süre tutuklu olduğumdan bu durum benim ve ailemin mağduriyetine yol açmaktadır, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Sanık Aygül ise önceki savunmalarını yineledi ve "Bizler iş ve işlemlerimizi dönemin şartlarına ve mevzuatına uygun olarak yaptık. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Bilirkişi raporu beklenecek

Müşteki avukatlarından Uygar Ekici beyanında, "Sorgusu yapılan şantiye şefi Adem Turan'ın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarının hukuki olmadığı kanaatindeyiz. Sanığın şantiye şefleri yönetmeliğine göre inşaat tamamlana kadar sorumlu olduğu ortadadır. İddianame konusu yapının müteahhidinin tespiti adına sanıklar Mahmut Nedim Evli, Mahmut Portakal ve Ünal Gökbulut'un 2018-2019 yıllarını kapsayacak şekilde banka hesap dökümlerinin dosyaya kazandırılması gerekir, hesap hareketlerinden daire alışverişi yapan şahsın müteahhit olduğu anlaşılacaktır. Bilirkişi raporunun dönüşünün beklenilmesini talep ediyoruz. Ayrıca tutuksuz sanıkların tutuklanmalarını, tutuklu bulunan sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti sanık Yusuf Kızılet'in tutukluluk halinin devamına, yeni bilirkişi raporunun dönüşünün beklenilmesine karar verdi. Heyet, sanıklardan Mahmut Nedim Evli, Mahmut Portakal ve Ünal Gökbulut'un 2018-2019 yıllarına ait banka hesaplarının tespit edilerek bu hesaplara ait para giriş ve çıkışlarının tespiti adına gerekli işlemlerin ifasına karar vererek duruşmayı 15 Nisan 2024 tarihine ertelendi.