Adıyaman'daki Deprem Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman'daki Deprem Davası Devam Ediyor

Adıyaman\'daki Deprem Davası Devam Ediyor

Adıyaman'da 6 Şubat'taki depremler nedeniyle yıkılan Hasoğlu Apartmanı ile ilgili davanın duruşmasına devam edildi. 25 kişinin hayatını kaybettiği olayın sanıkları tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma 15 Nisan 2024'e ertelendi.

25.12.2024 11:17  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da 6 Şubat tarihli depremlerde yıkılan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği Hasoğlu Apartmanı'na ilişkin davanın duruşmasına Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'ın merkez ilçesinde bulunan Hasoğlu Apartmanı da yıkıldı. Bu apartmanda 25 kişi yaşamını yitirdi ve 3 kişi yaralandı. Hasoğlu Apartmanı ile ilgili açılan davanın ikinci duruşması 23 Aralık'ta Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya bu dosyadan tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Yusuf Kızılet ile başka dosyadan tutuklu yargılanan sanık yapı denetim şirket yetkilisi, statik proje ve uygulama denetçisi Serdar Selçuk Aygül, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık şantiye şefi Adem Turan, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"Belediyeye gidip imza attığımı hatırlıyorum, bu iş için para alıp almadığımı hatırlamıyorum"

Duruşmada tutuksuz sanık Turan, daha önce verdiği ifadeleri tekrarlayarak, şöyle konuştu:

"İddianame konusu olan ve depremde yıkılan binanın yapım işleriyle sanıklar Mahmut Portakal ve Mahmut Nedim Evli ilgileniyorlardı. Hatta daha çok sanık Mahmut Portakal ilgileniyordu. Ben her ne kadar binanın şantiye şefi olarak gözüksem de sanıklar Mahmut Portakal ve Mahmut Nedim Evli binanın kaba kısmı bittikten sonra benimle görüştüler. Görüşmemizde binanın elektrik işlemleri için şantiye şefliği yapacaktım ancak o dönemde yeni mezun olduğum için işi bana vermeyip başkasına verdiler. Daha sonra sanık Mahmut Portakal tekrar bana ulaşarak binanın ruhsatının alınması için kendilerine yardımcı olmamı belediyeye giderek imza atmamı istediler. Ben de dedikleri gibi yaparak belediyeye gidip imza attığımı hatırlıyorum. Bu iş için para alıp almadığımı hatırlamıyorum, almışsam da çok cüzi bir miktar aldım."

"Hakkımda kusur izafesi yapılan raporları kabul etmiyorum"

Tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Yusuf Kızılet, savunmasında "Hakkımda kusur izafesi yapılan raporları kabul etmiyorum. Kusur izafesi yapılırken 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu 3. maddesi ya irdelenmemiş ya da eksik yazılmıştır. Bu hususun tespiti adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müzekkere yazılmasını talep ediyorum. Kusur sorumluluğu ilkesince sorumluluğumun olmadığı kanaatindeyim. Uzunca bir süre tutuklu olduğumdan bu durum benim ve ailemin mağduriyetine yol açmaktadır, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Sanık Aygül ise önceki savunmalarını yineledi ve "Bizler iş ve işlemlerimizi dönemin şartlarına ve mevzuatına uygun olarak yaptık. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Bilirkişi raporu beklenecek

Müşteki avukatlarından Uygar Ekici beyanında, "Sorgusu yapılan şantiye şefi Adem Turan'ın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarının hukuki olmadığı kanaatindeyiz. Sanığın şantiye şefleri yönetmeliğine göre inşaat tamamlana kadar sorumlu olduğu ortadadır. İddianame konusu yapının müteahhidinin tespiti adına sanıklar Mahmut Nedim Evli, Mahmut Portakal ve Ünal Gökbulut'un 2018-2019 yıllarını kapsayacak şekilde banka hesap dökümlerinin dosyaya kazandırılması gerekir, hesap hareketlerinden daire alışverişi yapan şahsın müteahhit olduğu anlaşılacaktır. Bilirkişi raporunun dönüşünün beklenilmesini talep ediyoruz. Ayrıca tutuksuz sanıkların tutuklanmalarını, tutuklu bulunan sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti sanık Yusuf Kızılet'in tutukluluk halinin devamına, yeni bilirkişi raporunun dönüşünün beklenilmesine karar verdi. Heyet, sanıklardan Mahmut Nedim Evli, Mahmut Portakal ve Ünal Gökbulut'un 2018-2019 yıllarına ait banka hesaplarının tespit edilerek bu hesaplara ait para giriş ve çıkışlarının tespiti adına gerekli işlemlerin ifasına karar vererek duruşmayı 15 Nisan 2024 tarihine ertelendi.

Kaynak: ANKA

Adıyaman, Politika, 3-sayfa, Güncel, Deprem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'daki Deprem Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı Tüm gözler bu saate çevrildi Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Tüm gözler bu saate çevrildi
10:22 Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
10:11 Kazakistan’da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
08:39 Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti
07:29 Yemen’deki Husiler İsrail’i gece yarısı yine vurdu Yemen'deki Husiler İsrail'i gece yarısı yine vurdu
15:48 Manchester United’ın yol verdiği yıldıza Acun kucak açtı Manchester United'ın yol verdiği yıldıza Acun kucak açtı
15:34 Aralarında milli yıldızımız da var Dünya devi takımın yarısını birden gönderiyor Aralarında milli yıldızımız da var! Dünya devi takımın yarısını birden gönderiyor
15:31 İnsanlık tarihinde ilk NASA’nın keşif aracı Güneş’e en yakın mesafede olacak İnsanlık tarihinde ilk! NASA'nın keşif aracı Güneş'e en yakın mesafede olacak
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan’daki Dürzi lider Velid Canbolat’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti
15:16 DEM Parti’den Bakan Tunç’a ’İmralı’ tepkisi: Oyalamadan vazgeçin DEM Parti'den Bakan Tunç'a 'İmralı' tepkisi: Oyalamadan vazgeçin
15:08 Aldatılan kadının intikamı acı oldu Eski sevgilisinin cinsel organını kesti Aldatılan kadının intikamı acı oldu! Eski sevgilisinin cinsel organını kesti
15:08 Kargo teslim tutanağı imzalarken, milyonlarca liralık senede imza atabilirsiniz Kargo teslim tutanağı imzalarken, milyonlarca liralık senede imza atabilirsiniz
15:03 İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 11:38:29. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'daki Deprem Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.